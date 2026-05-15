◆パ・リーグロッテ―オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）スタメンが発表された。直近４試合での３敗は全て完封負けのオリックスは、中川が今季初の１番起用。４月は２７試合で平均４・１１得点だったのに対し、５月は１１試合で２・６４得点と苦しむ打線の起爆剤として期待される。先発のマウンドには、開幕から無傷の３連勝中と好調の高島が上がる。【オリックス】１番・中堅中川２番・二塁宜保３番・左翼