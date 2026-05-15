森保ジャパンにあって攻守の要ともなっていた三笘（7番）。彼の離脱はあまりにも大きく……(C)Getty Imagesやはり……と言うべきか。来月12日の開幕が迫る北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表の陣容に、三笘薫の名はなかった。5月15日、間近に迫ったW杯に臨む日本代表26人が発表された。5月9日のプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で大怪我を負った三笘は、選考外となった。【動画】事態の重さを感じさせる苦悶