愛知県豊田市の矢作川に、子供たちが稚アユを放流しました。バケツから浅瀬に泳ぎだす稚アユ。豊田市立西広瀬小学校の1、2年生と透成こども園の園児の計22人が、約4000匹を放流しました。稚アユを提供した矢作川漁業協同組合は今年、約40万匹を放流する予定ということです。