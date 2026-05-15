自転車の危険な運転に対し反則金を科すいわゆる青切符の制度が4月から導入されました。石川県内では4月一か月で青切符が9件交付されたほか、857件が指導警告の対象となりました。街頭でヘルメット着用など呼びかけ15日朝、金沢市泉野出町で行われた「自転車マナーアップの日運動」。金沢市では自転車マナーの向上を目指して、毎月街頭で啓発活動を展開しています。市の職員や警察官らおよそ30人が、ヘルメットの着用や一列で走行す