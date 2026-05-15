福島県の磐越自動車道で、新潟市の高校の生徒を乗せたマイクロバスで起きた痛ましい事故。石川県は、県立高校などを対象に行った緊急調査を受け、部活動でやむを得ず教職員以外が借り上げバスなどを運転する際、これまでそれぞれの学校が独自で担ってきた手続きのあり方を一元化させたい考えを示しました。借り上げバスや教職員の車利用 レンタカーは使用せず今月6日、福島県の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった新潟市の高校生