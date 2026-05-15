今年秋のアジア大会に向け、愛知県江南市のアリーナで15日、無差別刺傷事件を想定した訓練です。訓練は、刃物を持った男がアジア大会の聖火リレーのコースにもなっている江南市の「KTXアリーナ」の利用者を切り付けて6人がケガをした想定で、警察や消防およそ50人が参加しました。通報で駆け付けた警察官がさすまたで不審者を制圧した後、救急隊がケガ人搬送の優先順位を決めるトリアージの手