◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクが今季２度目の３連敗を喫した。先発の上沢直之投手が、２回に楽天・佐藤に３ランを浴びるなど一挙４失点。今季最短となる３回でマウンドを降りた。打線は７回に柳田悠岐外野手と、この日、今季初昇格し、を即スタメン出場した正木智也外野手が２者連続アーチを放つなど反撃。９回にも栗原が右翼席に１１号ソロを放ったが、及ばなかっ