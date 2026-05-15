◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）ヤクルト・荘司宏太投手が今季限りで廃部が決まったセガサミー野球部への思いを語った。国士舘大卒業後に入社し、２４年まで所属した古巣について「今は寂しい気持ちです。今年の都市対抗予選と日本選手権予選、頑張ってほしいなという気持ちにはなってます」としみじみ。「２年間でしたけど、楽しい思い出もありますし、本当にいろんな先輩たちにいろんな指導