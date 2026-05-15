日本最大の模型展示会「静岡ホビーショー」が、静岡市駿河区のツインメッセ静岡で１３日から開催されている。１５日は小・中・高生招待日で、県内計５８校から約４０００人が来場。ラジオコントロールカーの操縦やプラモデル作りを楽しんだ。ピンセットなどを使って木製模型に取り組んだ、静岡市・西豊田小の５年生４人は「めっちゃ楽しかった」「イメージ通りに作れた」「細かい作業は好きなんです」と声を弾ませた。体験ブ