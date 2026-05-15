タレント・中山秀征の次男で俳優の中山脩悟が１５日、都内で行われた「あゝ同期の桜」（８月１３日〜１７日＝東京・三越劇場、同月２２日＝千葉・かずさアカデミアホール）の制作発表会に、演出の錦織一清らと出席した。初舞台初主演に「この歴史ある作品に参加できることが、役者としてものすごくうれしい」と喜びをにじませた。一方で「大きな不安と、作品に対する責任感がそれと同時に押し寄せてきた」と回答。「役者として