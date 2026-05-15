日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。森保一監督が最終的に選んだ２６人のメンバーをサッカー担当・岩原正幸キャップがポジション別に分析した。▼ＧＫ（３人）早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）ＧＫは順当に３人が選出された。鈴木彩が正守護神。けが、出場停止など