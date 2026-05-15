俳優の山下智久、KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。映画版から参加となった岩崎は、貴重な山下との共演の際、その気さくな対応に感動したエピソードを明かした。【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマ