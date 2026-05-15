少年隊の錦織一清が８日、都内で、自身が演出を手掛け出演する舞台「あゝ同期の桜」（８月１３〜１７日＝東京・三越劇場、同月２２日＝千葉・かずさアカデミアホール）の制作発表会を行った。１９６７年２月に初演され、毎日新聞社発刊の海軍飛行予備学生十四期会による遺稿集「あゝ同期の桜帰らざる青春手記」が舞台の原本になっている。錦織が今作品を書き直し、２０１５年７月に自身が演出して上演。１６年には好評につき