俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（71）が、15日までに更新されたライフスタイル誌『Daytona』の公式インスタグラムに登場。“世田谷ベース”に所有する愛車のカスタムを紹介した。【写真】所ジョージが150万円で購入…世田谷ベース“唯一の日本車”愛車の全貌同アカウントでは、「【世田谷ベース】ダットラのステアリングをDIY交換！」と報告し、「所さんの愛車『ダットラ』のステアリングが、経年劣化