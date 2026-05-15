アメリカのCDC＝疾病対策センターは、ハンタウイルスの感染拡大を防ぐため、41人の経過を観察していると発表しました。CDCが14日に発表したハンタウイルスへの対応の最新情報によりますと、アメリカ国内で41人が経過観察されているということです。集団感染が疑われるクルーズ船から帰国し、医療施設などに収容された18人のほか、クルーズ船から途中下船した人。さらに、感染が確認された人と飛行機内で接触していた乗客が含まれて