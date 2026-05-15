◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス第１日（１５日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、全１０８選手がホールアウトした。６６で回った穴井詩（ゴルフ５）と高野愛姫（富士住建）が６アンダーで首位に立った。１打差の３位にテレサ・ルー（台湾）、吉田鈴（大東建託）、政田夢乃（なないろ生命）、ジ・ユアイ（フリー）。４アンダーの７位に福田萌維（ニトリ）、鳥居さくら（