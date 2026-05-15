陸上の東日本実業団選手権第１日が１５日・山形県天童市のＮＤソフトスタジアム山形で行われ、昨季まで名城大のエースとして活躍した米沢奈々香（日本郵政グループ）が女子１５００メートルで実業団デビュー戦に臨んだ。昨年１２月の全日本大学女子選抜駅伝以来の実戦となった米沢は、タイムレース（２組）で選手の持ち記録が速い２組目に登場。前半は集団の最後方付近でレースを進めたが、後半は徐々に順位を上げ、４分２５秒