コメの値下がりが続いています。コメ5キロの平均価格は、前の週より54円安い3742円と3週連続の値下がりとなりました。農林水産省によりますと、今月4日から10日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より54円安い3742円となりました。3週連続の値下がりで、大幅に値上がりしていた去年の同じ時期よりも12.3％安い価格です。民間業者の抱える在庫量が高水準となり、安売りの動きが続いているものと