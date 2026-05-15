【ブリュッセル共同】国際機関の欧州評議会は15日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの侵略犯罪を追及する特別法廷の運営委員会を設置することで合意した。来年までに実現を目指す特別法廷の発足に向け、大きく前進した。