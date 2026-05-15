歌手、俳優の錦織一清（60）が15日、都内で舞台「あゝ同期の桜」（8月13日、東京・三越劇場など）制作発表会に登壇した。戦後81年目の夏に贈る若き学徒兵たちの“かえらざる青春”の物語で、今回で3年連続の公演。錦織が演出し、中山秀征の次男で俳優の中山脩悟（22）が主演を務める。主演の中山を始め、今回は新しいメンバーが加入した。「若者たちが生き生きと青春を過ごした爽やかな作品にできるように」と意気込んだ。戦争を知