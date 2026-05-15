ヤクルトの荘司宏太投手（25）が15日、前日に26年シーズン限りで活動終了が発表されたセガサミー野球部への思いを語った。駿台甲府、国士舘大を経て23年にセガサミーへ入社。2年間プレーし、プロ入りの道を切り開いただけに「寂しい気持ち。2年間でしたけど、楽しい思い出もありますし、本当にいろいろな先輩たちに指導を受けて、今の自分がいる。本当に思い入れのある時間だった」と素直な心境を吐露した。26年シーズンの戦い