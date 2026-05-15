◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA（15日、東京ドーム）巨人のスタメンが発表されました。「1番・ライト」で起用の丸佳浩選手は10日の中日戦以来のスタメン出場となります。ダルベック選手がファーストに入り、主にセカンドやショートで出場していた浦田俊輔選手は「8番・サード」での起用となりました。先発は今季5試合で防御率2.12の井上温大投手。ここまで2勝（3敗）をあげ、そのうち2勝ともDeNA戦でマークしています。また、井上