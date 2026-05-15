女優の熊谷真実（66）が15日までにYouTubeチャンネルを更新。10年間に及んだという“洗脳”生活について話した。熊谷は同チャンネルでこれまで、過去の結婚・離婚や恋愛など、波乱万丈の半生を振り返ってきた。今回は「10年間恋愛禁止の真相、お話しします。人生最大のピンチを乗り越えた熊谷真実」とのタイトルを付け、自ら「黒歴史」だという40歳〜50歳当時に言及。「40歳のときにある女性と知り合いまして、その女性がすごくカ