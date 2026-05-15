ブリトニー・スピアーズの代理人は、彼女が１３日夜、夕食に出かけた際にレストランで「不安定な様子」を見せ、ナイフを振り回すなどの奇行を働いたという報道を否定した。米誌ピープルが１４日、報じた。ブリトニーの代理人は１４日、同誌に声明文を寄せ、彼女の外出時に関する報道は「完全に誇張されている」と述べた。代理人は「ブリトニーはアシスタントと静かに夕食を楽しんでいました。彼女はただ、飼い犬が近所の人に