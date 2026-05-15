着替え不要で旅ランにGO！旅先でランニングを楽しむ「旅ラン」。旅行の新しいスタイルとして近年注目されています。「BEB5軽井沢（ベブ）by 星野リゾート」では、標高約1000mの準高地という環境を生かして「BEBパジャ旅ラン」を開催。本来ストイックなイメージのあるランニングを、ファッション性も兼ね備えた「ルーズなウェルネス」として再構成したプログラムです。ファッション性も高いルーズ・ウェアとランニングシューズウェ