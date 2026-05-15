【神奈川・葉山】ビーチまで徒歩約3分！ 屋根があるアウトドアリビング付き「MAISON D:E VACANCE HAYAMA」アウトドアリビング／Photo：Airbnbリビングダイニング／Photo：Airbnb「MAISON D:E VACANCE HAYAMA（めぞん ど ばかんす はやま）」は、葉山町の真ん中の静かな住宅街にある可愛いらしい白いヴィラ。富士山や江ノ島が見える森戸海岸へは徒歩約3分で、周辺には飲食店もたくさんあります。屋根のあるアウトドアリビングでは、