カバヤ食品は5月15日、富士薬品が手がける「セイムス」の調剤薬局にて、塩分とカリウムを含むタブレット菓子「塩分チャージタブレッツ」の販売を開始した。約100店舗で順次取り扱いを始める。対象商品は、「塩分チャージタブレッツ(スポーツドリンク味)」と「塩分チャージタブレッツ 塩レモン」。いずれも内容量は81g(個包装込み、標準26粒)でオープン価格。販売チャネル拡大の一環として実施する。調剤薬局は処方薬の提供だけでな