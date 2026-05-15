お笑い芸人、囲碁将棋が絶景を舞台に漫才をする企画「ZEKKEI MANZAI」。今回、4月25日に熱海のホテルニューアカオで行われた「ZEKKEI MANZAI」のライブの模様を絶景写真とともにお届けします。「ZEKKEI MANZAI」とは、囲碁将棋が全国各地の絶景を舞台に漫才を行うライブシリーズ。2021年にYouTubeのコンテンツとして始まり、22年には北海道を舞台にした番組『ZEKKEI NETA CLUB』（UHB北海道文化放送）も放送され、やがて観客を動員