【リボルテックアメイジング・ヤマグチリュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 4』 Ver.】 2027年3月 発売予定 価格：15,400円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテックアメイジング・ヤマグチリュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 4』 Ver.」を5月15日より予約受付を開始した。発売は2027年3月を予定し、価格は15,400円。 本商品はアクションゲーム「NINJA GAIDEN 4