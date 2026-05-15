１５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４２６．３１ポイント（１．６２％）安の２５９６２．７３ポイントと３日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６７．６０ポイント（１．８９％）安の８６９１．０３ポイントと６日続落した。売買代金は３２５３億８５５０万香港ドル（約６兆５８５８億円）に拡大している（１４日は３０６７億１９０万香港ドル）。好