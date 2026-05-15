中国で注目を集めているもの現在、中国市場における大きなトレンドは大型車で、3列シートSUVや大型の高級ミニバンが増加している。残念ながら、その代償としてユニークさが失われつつある。五菱宏光ミニEVのような小型車は、残念ながらほとんど展示されていなかった。【画像】ステランティス傘下で躍進狙う中国新興ブランド【リープモーターの最新モデル3車種を詳しく見る】全43枚とはいえ、奇抜な光景も見られた。例えば、前述