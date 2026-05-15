日本プロ野球選手会は１５日、ＤｅＮＡ選手会の役員変更を発表した。山本祐大捕手の移籍に伴うもので、林琢真内野手が副会長に就任。新たに蝦名達夫外野手が役員に就任し書記を務める。ＤｅＮＡの役員名簿は以下の通り。会長：東克樹副会長：林琢真会計：伊勢大夢会計：関根大気書記：入江大生書記：蝦名達夫