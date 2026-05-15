お笑いコンビ・サンドウィッチマンがＭＣのＴＢＳ系「サンド屋台」が１４日放送された。人気モデル・ゆうちゃみ、なにわ男子・大西流星らがゲスト出演。２人は大阪の高校の同級生で、同じクラスという間柄だが、「何年ぶりかに会って」（ゆうちゃみ）と久々の再会となった。ゆうちゃみのＪＫ時代について、大西は「ほんとにめっちゃ１軍女子でした。ゆうちゃみのいろいろ知ってるんで」とニヤリ。「モテてましたね。女子から