環境省は、今年4月にクマの被害に遭った人の数は全国で6人に上り、このうち1人が死亡したと発表しました。4月に本州でクマによる死者が出るのは統計開始以降初めてです。環境省はきょう（15日）、クマの被害に遭った人の数が先月、全国で6人に上ったと発表しました。都道府県別では、北海道で1人、岩手県と福島県でそれぞれ2人、富山県で1人となっています。このうち、先月21日に岩手県紫波町の山林で見つかった女性の遺体について