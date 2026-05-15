フィギュアスケート女子の１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスに挑戦している紀平梨花が１４日、インスタグラムを更新。雰囲気一変のオフショットを投稿した。紀平は高級感漂うバーカウンターの前で撮影した写真を添え、「日本人スケーターみんなと」と記述。黒コーデにツヤツヤのロングヘアーが際立ち、大人っぽさが増した雰囲気に反響が集まり「ますます綺麗に」、「髪サラサラ」、「可愛さ爆発」、「大人らしさがあっ