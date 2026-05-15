60万円相当の高級自転車を盗んだとして、無職の男3人が逮捕されました。東京都内を中心に同様の犯行を50件以上繰り返していたとみられています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも無職の初鹿野勇二容疑者（50）ら3人で、去年10月、東京・文京区のマンションの駐輪場で、60万円相当のドイツ製高級スポーツ自転車1台を盗んだ疑いがもたれています。3人は、自転車を施錠していたチェーンを工具で切り、その自転車を出張買取店に売