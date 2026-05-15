他人の人工多能性幹細胞（iPS細胞）から作った血液成分「血小板」を血液疾患や大量出血の患者らに輸血し、安全性と有効性を確かめる医師主導治験を、2028年1月から開始する計画だと京都大iPS細胞研究所の江藤浩之所長らのチームが15日明らかにした。京都大、千葉大、山梨大の3施設で実施する。通常、血小板は献血で得た血液から製剤しているが保存期間が短い。iPS細胞から血小板のもとになる「巨核球」を作って凍結保存するこ