昭和を代表する歌手、美空ひばり（１９３７〜１９８９年）の未発表音源が見つかったと１５日、日本コロムビアが発表した。曲名は「二人きりで」。１９５６年２月１０日、ひばりが１８歳の時にレコーディングされた音源という。同社が保管するマスターテープ約１１万本のアーカイブ化を進める中、過去に使われた実績がないひばりの音源を発見。精査したところ、未発表のものと確認された。録音台帳に「二人きりで」と記載され