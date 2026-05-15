陸上女子100メートル障害で、17日のセイコーゴールデングランプリ（東京・MUFG国立）に出場する中島ひとみ（長谷川体育施設）が15日、東京都渋谷区の青山学院初等部で行われたイベントに参加。3〜6年生の児童約480人を前にトークショーを行い、その後は5、6年生約240人と陸上教室で交流した。昨年の世界選手権東京大会を機に知名度が上がり、テレビのバラエティー番組にも積極的に出演している中島。児童を前に「『逃走中』っ