幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が15日、自身のXを更新。この日発表された、サッカーのFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に挑む日本代表（FIFAランキング18位）のメンバー26人について私見を述べた。ボランチのDF守田英正（31＝スポルティング）が代表入りを外れた。31歳の守田は22年カタール大会に出場。ボランチの主力を担ってきたが、コンディション不良で昨年3月のW杯最終予選以降は代表活動から遠ざかっていた。一方でここ