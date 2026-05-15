バレーボール女子元日本代表でタレントの栗原恵（４１）が驚きの最新姿を公開し、反響を呼んだ。大人な白のトップス、ベージュのパンツスタイルでのモデルショットを投稿。１９年の引退から７年。２４年にモデル兼フォトグラファーのＫｏｕｋｉと結婚。同年１２月には第１子となる男児を出産した栗原の雰囲気一変の姿に、コメント欄などでは「大人の気品があります」、「スタイル良く眼鏡も似合って素敵で美しいです」、「わぁ