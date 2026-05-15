「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪に問われた広島カープの元選手・羽月隆太郎被告に有罪判決が言い渡され、羽月被告は「同じように吸っているカープの選手がいた」と話しました。起訴状などによりますと、羽月被告は2025年12月、自宅で指定薬物「エトミデート」を使用した罪に問われていました。15日の初公判で起訴内容を認めた羽月被告は、違法性を認識した後も使用を続けたことを認めた上で、「周囲にも同じように