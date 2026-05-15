山下智久（41）が15日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演の「映画正直不動産」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇。共演した後輩のKEY TO LIT岩〓大昇（23）が歌った劇中歌「優しい世界」を作詞した際「大昇の顔を思い浮かべながら（歌詞を）書いた」と明かし、客席を沸かせた。山下は劇中で、地鎮祭の準備中にほこらを壊した、たたりでウソをつこうとすると強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまった登坂不動