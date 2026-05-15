本記事では、車業界歴30年以上のプロが、長距離運転で疲れにくい車TOP10を選出しました。ボディタイプ別おすすめ車種も紹介していますので、参考にしてください。【写真】長距離運転で疲れにくい国産車TOP10※価格、サイズ、装備、相場は2026年4月15日時点の情報で、今後モデルチェンジなどの理由で変更される可能性があります。運転はなぜ疲れる？運転すると疲れやすいのは、主に以下の理由からです。・同じ姿勢が続く（体の緊張