カロリーゼロ甘味料「ラカントS」を展開するサラヤ株式会社（大阪市東住吉区）は、このほど「血糖値・カロリーと健康」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、全体の半数以上が「日常的な運動を行っていない」と回答し、40代・50代の多くが健康診断で何らかの指摘を経験していることが分かりました。【調査結果】40代・50代の多くが健康診断で何らかの指摘を経験する一方、若年層では未受診者も調査は、全国の20〜50代