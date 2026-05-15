Anthropicは5月14日、米中のAI開発競争の行方を論じた政策論文「2028: Two scenarios for global AI leadership」を公開した。タイトルの通り、2028年時点で世界のAIをどちらの陣営がリードしているかについて、対照的な2つのシナリオを描いた内容となっている。 （関連：【画像】Epoch AIが公開した「大手AIプロバイダーのAIチップ保有数」） 論文のキーワードは「12～24カ月のリード