MUSINは、取り扱いメーカー「TWISTURA」のピュアサウンドゲーミングイヤホン『Delta』を、5月22日より発売することを発表した。予約受付は5月15日に開始される。 【画像あり】精密ダイキャストと多層メッキ加工によるメタリックな外観 本製品は3.5mmモデルとType-Cモデルの2種類を展開する。一辺倒な強調を行うチューニングではなく、ダイナミックな雰囲気と細部のディテールの再現性を追求し