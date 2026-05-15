Image: Framework もうメモリ危機前に戻ることはないんでしょうね…。｢シュリンクフレーション｣って言葉、聞いたことありますか？ ｢シュリンク（縮小）｣と｢インフレーション（値上げ）｣を組み合わせた造語で、企業によるステルス値上げを表す現代用語として頭角を現してきました。お菓子やドリンクあたりが代表的ですよね。中身が減るのに値段は上がる。納得感ゼロどころかマイナスの消費者