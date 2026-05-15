『くまのプーさん』グッズが集まる「くまのプーさん おひさまマーケット」が、5月20日（水）〜5月25日（月）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤで開催される。【写真】ハチのコスチュームがかわいい！マスコットなど展開グッズ一覧■東海地区で初開催今回2026年版のNEWバージョンとして東海地区で初開催される「くまのプーさん おひさまマーケット」は、原作デビュー100周年を祝うアイテムをはじめと