FANTASTICSメンバーが1人1冊ずつ書籍を刊行する大型企画「GL‐9 〜FANTASTICS BOOKS〜」。第3弾はパフォーマーの堀夏喜が、長年「かなえたい」と切望し続けていた1st写真集『LIVING FOR』（幻冬舎）を発売。“暮らすように過ごす”をテーマに、ロケ地から、スタイリング、デザインまで…堀のこだわりを遺憾なく発揮した一冊となっている。クランクイン！トレンドでは、「自分の中でのやりたいことをフルマックスで伝えた」と語る